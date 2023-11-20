Эвакуированный из Газы россиянин рассказал о "дороге смерти"
Эвакуированный из сектора Газа гражданин России, который прилетел в московский аэропорт «Домодедово», заявил о телах погибших, лежащих на дороге в безопасном коридоре в анклаве, сообщает РИА Новости.
Мужчина назвал его «дорогой смерти». По его словам, в Газе нет безопасного места.
«Не дай бог телефон держишь в руках или еще что, сразу стреляют», — сказал врач Эльнажар Исмаил.
Также, по его словам, у жителей севера сектора Газы заканчивается еда, а на территории анклава нет электричества, воды и интернета.
«Два миллиона человек, никакой вины у жителей нет, кроме того, что они жители Газы. Их убивают», — отметил россиянин.
В ночь на 20 ноября специальный борт МЧС России со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в «Домодедово». В настоящее время из зоны конфликта вывезено 525 человек.