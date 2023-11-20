Эвакуированный из Газы россиянин рассказал о "дороге смерти"

Эвакуированный из сектора Газа гражданин России, который прилетел в московский аэропорт «Домодедово», заявил о телах погибших, лежащих на дороге в безопасном коридоре в анклаве, сообщает РИА Новости.

Мужчина назвал его «дорогой смерти». По его словам, в Газе нет безопасного места.

«Не дай бог телефон держишь в руках или еще что, сразу стреляют», — сказал врач Эльнажар Исмаил.

Также, по его словам, у жителей севера сектора Газы заканчивается еда, а на территории анклава нет электричества, воды и интернета.

«Два миллиона человек, никакой вины у жителей нет, кроме того, что они жители Газы. Их убивают», — отметил россиянин.