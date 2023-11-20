В России разрешат покупать алкоголь и табак без паспорта, подтвердив возраст по биометрии. Об этом пишут «Известия».

Гендиректор компании Владислав Поволоцкий рассказал, что на данные момент никто еще не смог внедрить альтернативу паспорту. Возможность подтвердить возраст в магазине с помощью лица будет у граждан, которые сдали данные в ЕБС, подчеркнул он. Сервис может заработать уже в 2024 году.