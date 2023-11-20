В России 20 ноября празднуется День работника транспорта

День работника транспорта достаточно молодой праздник — приказ Министерства транспорта РФ о его установлении был подписан 10 августа 2020 года. Праздничной датой 20 ноября выбрано неслучайно. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в России единый государственный орган в сфере транспорта — Управление водяными и сухопутными сообщениями и Корпус инженеров путей сообщения.

В настоящее время транспортный комплекс России — один из самых современных и крупнейших в мире. В нем работают более 4 миллионов человек. Это работники воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта, моряки и речники, сотрудники метрополитена, а также специалисты в сфере транспортного планирования, транспортной безопасности, работники органов государственного надзора на транспорте и многие другие. В России насчитывается свыше 400 отраслей производственной и непроизводственной сферы, практически каждая из которых сопряжена с работой транспортников.