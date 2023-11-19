В Госдуме подготовят законопроект о запрете деятельности гадалок

Депутаты работают над законопроектом, призванным защитить россиян от действий подпольных экстрасенсов, шаманов и колдунов. Их работа может оказаться под запретом.

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Необходимость в подобном законопроекте возникла из-за того, что подобные лица вводят в заблуждение все большее количество россиян. Как следствие, страдает материальное положение людей, а порой и их моральное состояние. Об этом «Парламентской газете» сказал зампредседателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

По его словам, важен именно запрет подобной деятельности, а не ее урегулирование и контроль. Последний вариант будет означать признание работы магов, а это может привести лишь к увеличению числа мошенников, чего нельзя допустить.

«Вопрос правового регулирования оккультно-магических услуг вступает в полное противоречие с указом президента о сохранении и развитии традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — подчеркнул депутат.