Впервые в России кот стал смягчающим обстоятельством в суде

Суд в Кемерово приговорил к условному сроку 48-летнего местного жителя, который обвинялся в хранении оружия, причинении вреда здоровью и хулиганстве. Смягчающим обстоятельством по делу суд признал наличие у мужчины кота. Это стало первым подобным прецедентом в России, сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации Mash, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. Также его задерживали с запрещенными веществами в автомобиле.

Как указывает канал, в сентябре 2023 года кемеровчанин снова нарушил закон, когда в состоянии алкогольного опьянения напал на человека, угрожая ему пистолетом. Задержанный признался и раскаялся в содеянном. Он также сотрудничал со следствием.

По данным Mash, суд признал мужчину виновным, но дал ему условный срок, учитывая смягчающие обстоятельства. Среди них — возраст подсудимого, состояние его здоровья, наличие у него семьи и этого домашнего животного.