Лайнер вылетел в Измир из Парижа без пилота и 30 пассажиров

Лайнер авиакомпании Sunexpress вылетел в Измир из Парижа без второго пилота и 30 пассажиров. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел в субботу, 18 ноября, в аэропорту Шарль-де-Голль. Вылет должен был состояться в 17 часов, но был задержан на 3 часа. В 20 часов выяснилось, что самолет уже улетел.

Причины, по которым пилот решил вылететь в одиночку и бросить часть пассажиров, не называются. В Sunexpress пока не прокомментировали произошедшее.