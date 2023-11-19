Россия эвакуировала из Газы свыше 500 граждан из 900 обратившихся. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел (МИД).

По данным ведомства, 900 россиян и членов их семей обратились за помощью. На данным момент удалось эвакуировать 558 человек, а 408 из них уже доставлены самолетами МЧС из Египта в Россию. В МИД уточнили, что ситуация у пункта пропуска «Рафах» сложная, поэтому эвакуация идет поэтапно.