В России стало больше преступлений с использованием интернета
Согласно статистике МВД, всего за девять месяцев 2023 года число преступлений с использованием IT выросло до 489 тысяч – это 33,3% от общего числа зарегистрированных дел. В аналогичный период 2022 года таких преступлений было совершено на 29% меньше.
"Больше всего в абсолютном выражении за год выросло количество преступлений с использованием интернета. На втором и третьем местах оказались мошенничества, совершенные с применением средств мобильной связи и пластиковых карт", – сообщил источник в МВД.
Как пишут «Известия», эксперты советуют россиянам помнить о цифровой гигиене. Речь идет в том числе о создании надежных паролей для своих аккаунтов. Также рекомендуется не переходить по незнакомым ссылкам.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», житель Магаданской области лишился 10 млн рублей из-за лжеброкера.