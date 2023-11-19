Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие»

«В последние годы особенно интересными ее работами были роли в спектакле "Борис Годунов" и моноспектакле "Оскар и Розовая дама", раскрывшие удивительный дар актрисы. Каждая роль актрисы — это сценическая находка, точно подмеченный характер или типаж, всегда находящие место в сердцах зрителей», — отметили в пресс-службе главы Киргизии.