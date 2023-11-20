Очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву

В столичном аэропорту «Домодедово» приземлился спецборт Ил-76, доставивший из Каира в Москву очередную группу из 117 эвакуированных из сектора Газа россиян. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба МЧС России.

Часть из эвакуированных направилась к родственникам. Остальные прибывшие в столицу поселены в пунктах временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске, в которых есть все необходимое для комфортного пребывания. Психологи МЧС России оказывают эвакуированным помощь.

С начала эвакуации из Газы в Москву уже доставлены 525 человек.