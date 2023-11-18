Богатейшая россиянка высказалась о концепции «сначала замуж и дети, а потом карьера»

Татьяна Бакальчук, основательница и гендиректор компании Wildberries, заявила, что негативно относится к идее сначала родить несколько детей, а уже потом получать образование или строить карьеру. Об этом пишет РБК.

По мнению богатейшей женщины России (состояние по Forbes — $8,8 млрд), желание девушки выйти замуж, родить детей, заботиться о семье можно только одобрить, но при этом не следует навязывать ей стереотипы, принуждать к замужеству.

Бакальчук отметила, что молодой женщине необходимо прежде всего понять, как она может совмещать семью и карьеру.

«Своим трем дочерям я не буду рекомендовать выйти замуж до того, как они встанут на ноги», — призналась предпринимательница.