Богатейшая россиянка высказалась о концепции «сначала замуж и дети, а потом карьера»

Бакальчук раскритиковала концепцию «сначала замуж и дети, а потом карьера»
Татьяна Бакальчук, основательница и гендиректор компании Wildberries, заявила, что негативно относится к идее сначала родить несколько детей, а уже потом получать образование или строить карьеру. Об этом пишет РБК.
По мнению богатейшей женщины России (состояние по Forbes — $8,8 млрд), желание девушки выйти замуж, родить детей, заботиться о семье можно только одобрить, но при этом не следует навязывать ей стереотипы, принуждать к замужеству.
Бакальчук отметила, что молодой женщине необходимо прежде всего понять, как она может совмещать семью и карьеру.
«Своим трем дочерям я не буду рекомендовать выйти замуж до того, как они встанут на ноги», — призналась предпринимательница.
Вместе с тем, современная платформенная экономика предоставляет женщинам возможность не выбирать между семьей и карьерой, пояснила Бакальчук, а сочетать удаленную работу или свой бизнес с заботой о детях.