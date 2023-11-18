В Казахстане заблокировали сервис Sputnik24

Сайт Sputnik24, позволяющий смотреть российские телеканалы, заблокирован в Казахстане по решению властей республики за "распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории РК".

О блокировке сообщили казахстанские СМИ. Как убедился корреспондент ТАСС, сайт Sputnik24.tv к вечеру субботы не открывается. Портал Sputnik24 позволял в том числе смотреть "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", НТВ и Russia Today. Если воспользоваться функцией "проверить сайт" на ресурсе бывшего Министерства информации и общественного развития Казахстана, которое в сентябре было преобразовано в Министерство культуры и информации, можно увидеть, что предписание о блокировке портала было вынесено в июне.