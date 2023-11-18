Умерла народная артистка России Любовь Шишханова

Любовь Башировна Шишханова родилась 29 июня 1947 года в Каратау, Казахстан. В 1961-м после музыкальной школы в Куйбышеве поступила в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Чайковского, которую окончила в 1966-м с золотой медалью. Проходила стажировку в Чехословакии. В 1972-м окончила Московскую консерваторию по классу фортепиано. В 1975-1976 годах в качестве органного мастера стажировалась во Франкфурте-на-Одере, Германия, на фирме Sauer, изучая основы органостроения. В 1990-1994 годах занималась в Кёльне у выдающегося органиста и дирижера, профессора Михаэля Шнайдера. В 2001-м была приглашена в Московскую консерваторию в качестве преподавателя, профессор кафедры.