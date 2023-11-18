В Одессе художник облил краской памятник Пушкину

В Одессе зафиксировали случай вандализма на Думской площади. Об этом сообщает Life со ссылкой на украинские СМИ.

В Одессе вандал облил памятник Пушкину краской
© Газета.Ru

Неизвестные залили постамент памятника русскому писателю Александру Пушкину красной краской. По данным украинских изданий, это сделал местный альтернативный художник.

Сообщается, что мужчина также забрызгал краской себя, дождался полиции и не уходил с места происшествия. Свои действия украинец назвал «перфомансом».

Подобные случаи уже происходили в других городах Украины. Так, в Киеве ранее демонтировали монумент, посвященный Пушкину. На кадрах с места заметно, как рабочие снимают с постамента облитый краской памятник.

3
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости