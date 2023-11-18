В Одессе вандал облил памятник Пушкину краской

В Одессе зафиксировали случай вандализма на Думской площади. Об этом сообщает Life со ссылкой на украинские СМИ.

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Неизвестные залили постамент памятника русскому писателю Александру Пушкину красной краской. По данным украинских изданий, это сделал местный альтернативный художник.

Сообщается, что мужчина также забрызгал краской себя, дождался полиции и не уходил с места происшествия. Свои действия украинец назвал «перфомансом».