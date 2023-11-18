Крым обеспечил Ялту водой

Специалисты завершили сооружение нового семикилометрового гидротоннеля сквозь горную гряду под Ай-Петри, пишут «Известия».

Строители сделали приемную камеру под проходческий щит в существующем туннеле, расположенном с южной стороны, рассказал представитель компании-подрядчика ООО «ПРиСС» Андрей Булыгин.

Затем специалисты начали работы по прокладке тоннеля, отметил он. Они преодолели 5646 метров и вошли в камеру, произошла смычка.

По словам Булыгина, процесс запуска объекта достаточно прост: «будут переключены задвижки на водоводе для подачи воды из водохранилища в новый водный тоннель».