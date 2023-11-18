В Крыму пробурили 7-километровый гидротоннель под горой

В Крыму под горой Ай-Петри пробурен новый семикилометровый тоннель для подачи воды из водохранилищ с северной стороны полуострова в Ялту. Об этом сообщает РИА Новости.

Смычка с южной готовой частью произошла на этой неделе, заявил заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО «ПРиСС» Андрей Булыгин.

«Физически тоннель готов», — сказал он.

Проект по созданию гидротоннеля был начат еще в 80-е годы, но затем заморожен. На его осуществление в рамках федерального целевого проекта развития Крыма было выделено порядка 9 млрд рублей.

Общая протяженность тоннеля составляет 7,2 километра, диаметр — 3,5 метра, уклон — 1 миллиметр на метр длины. Вода будет самотеком подаваться по нему из водохранилища «Счастливое-2«с северной стороны горной гряды на очистные сооружения Ялты. Мощность оценивается в 100 тысяч кубометров в сутки.

Полностью работы должны завершить в апреле 2024 года.