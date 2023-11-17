Симоньян обратилась к россиянам, напомнив о событиях в Дагестане
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к россиянам с призывом не вестись на провокации, чтобы не произошло того же, что в конце октября было в Дагестане. Ее слова приводит «РИА Новости».
«Нам надо быть очень внимательными. И я хочу в очередной раз предостеречь нашу аудиторию патриотически настроенных людей, по-настоящему любящих Россию, родину нашу, не вестись, что называется, на эти все провокации, когда стараются разогреть ваши чувства таким образом, как вот это было в Дагестане, натравив вас на другую конфессию, нашу же российскую, на другую этническую группу», — сказала Симоньян.
По ее словам, такими провокациями занимаются специально обученные люди, цель которых заключается в том, чтобы заставить россиян «принять участие в развале собственной страны».
Напомним, что в конце октября в Дагестане местные жители, поддерживающие Палестину в конфликте с Израилем, прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива и устроили беспорядки. В итоге было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в отношении более 150 человек.