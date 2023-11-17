Симоньян обратилась к россиянам, напомнив о событиях в Дагестане

«Нам надо быть очень внимательными. И я хочу в очередной раз предостеречь нашу аудиторию патриотически настроенных людей, по-настоящему любящих Россию, родину нашу, не вестись, что называется, на эти все провокации, когда стараются разогреть ваши чувства таким образом, как вот это было в Дагестане, натравив вас на другую конфессию, нашу же российскую, на другую этническую группу», — сказала Симоньян.