У Большого театра снова образовалась очередь

У здания Большого театра снова образовалась длинная очередь. Об этом в своём Telegram-канале сообщает РИА «Новости» .

Отмечается, что собравшиеся хотят получить браслеты для покупки билетов на представление балета «Щелкунчик». В сеть также попало видео, с помощью которого можно оценить масштабы очереди. На кадрах видно, что, несмотря на поздний час и непогоду, у здания Большого театра выстроилась огромная толпа.