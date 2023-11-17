У Большого театра снова образовалась очередь

У здания Большого театра снова образовалась длинная очередь. Об этом в своём Telegram-канале сообщает РИА «Новости».

У Большого театра снова образовалась очередь
© РИА Новости

Отмечается, что собравшиеся хотят получить браслеты для покупки билетов на представление балета «Щелкунчик». В сеть также попало видео, с помощью которого можно оценить масштабы очереди. На кадрах видно, что, несмотря на поздний час и непогоду, у здания Большого театра выстроилась огромная толпа.

Напомним, что 11 ноября у здания Большого театра уже выстраивалась очередь желающих посетить предновогодние показы «Щелкунчика». Тогда столпотворение закончилось давкой, два человека пострадало.

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