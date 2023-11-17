Минюст расширил список иноагентов

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов, включив в него пять физлиц и три юрлица. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Согласно информации на сайте Минюста, в список иноагентов от 17 ноября попали журналисты Илья Бер* и Александр Морозов*, актриса Яна Троянова*, бывший руководитель благотворительной организации «Ночлежка» и глава «Идите лесом» Григорий Свердлин*, издание The Moscow Times*, организация Hidemy.network Ltd* и общество «Команда против пыток»*.

Бера, Троянову, The Moscow Times и Hidemy.network Ltd обвинили в распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Морозов и Свердлин негативно высказывались в отношении СВО на Украине.

«Также на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента, в реестр включен М.И. Никандров*. Кроме того, в соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иноагентов включено общество с ограниченной ответственностью "Команда против пыток"», — говорится в тексте.

На данный момент в реестр иноагентов в РФ входят 719 физических и юридических лиц.