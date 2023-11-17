Путин дал совет критиковавшим СВО артистам

Путин посоветовал критиковавшим СВО артистам думать, прежде чем говорить
Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывания ряда деятелей культуры, критиковавших спецоперацию на Украине. Глава государства в пятницу выступает на Санкт-Петербургском международном культурном форме.
По словам Путина, актерам и музыкантам, допускавшим эмоциональные высказывания о спецоперации, нужно думать, прежде чем говорить.
«Голова это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать», - сказал президент.
У критиковавших СВО деятелей культуры есть право иметь точку зрения, однако мнение народа - объективный фактор, подчеркнул глава государства.
Ранее Путин выразил уверенность, что, несмотря на все попытки, отменить русскую культуру невозможно, сообщает «Радиоточка НСН».