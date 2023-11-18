Делегация талибов* приняла участие в культурном форуме в Петербурге

"Так как после приезда у нас было очень много конференций, пока не было времени почти ничего посмотреть. После окончания конференции мы планируем посетить как музеи, так и исторические памятники", - сказал Фарахи, комментируя ТАСС подробности своей программы в рамках визита в Санкт-Петербург.