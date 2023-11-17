В медучреждениях Петербурга ввели масочный режим

Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга заявила, что в медицинских учреждениях города вводится масочный режим. Об этом пресс-служба сообщила в своём Telegram-канале.

Отмечается, что масочный режим был введён для профилактики заболеваемости гриппом и COVID-19.

«В Петербурге в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции введен обязательный масочный режим среди персонала и посетителей медицинских учреждений», — сообщило ведомство.