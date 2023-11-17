Путин назвал представителей ЛГБТ частью общества

Президент России Владимир Путин заявил, что представители ЛГБТ тоже являются частью общества. Его слова на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума передает ТАСС.
По словам президента РФ, представители ЛГБТ имеют право выигрывать в культурных конкурсах, однако при этом важно, чтобы среди победителей были не только они.
До этого министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее в России.
15 ноября сообщалось, что вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой отделить символ радуги от принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Даванков отметил, что после принятия в декабре прошлого года закона о запрете пропаганды ЛГБТ в России граждане чаще стали жаловаться полиции и Роскомнадзору на пропаганду ЛГБТ, в том числе на изображения с радугой: на логотипах, продуктах или произведениях искусства.