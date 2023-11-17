Путин назвал представителей ЛГБТ частью общества

Президент России Владимир Путин заявил, что представители ЛГБТ тоже являются частью общества. Его слова на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума передает ТАСС.

По словам президента РФ, представители ЛГБТ имеют право выигрывать в культурных конкурсах, однако при этом важно, чтобы среди победителей были не только они.

До этого министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее в России.