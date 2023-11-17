Путин назвал попытку отменить русскую культуру расистской

«Политика "отмены России" сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистска. Правда в том, что с этой пресловутой "отменой", как и с антироссийскими так называемыми санкциями у авторов этих идей, что называется, с самого начала не заладилось», — добавил президент РФ.