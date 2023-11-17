Путин назвал попытку отменить русскую культуру расистской
Попытки отменить русскую культуру, которые принимают на Западе, являются антикультурными, неоколониальными и расистскими. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
Он указал, что в последнее время предпринимаются активные попытки отменить русскую культуру. Однако, по мнению Путина, это «по определению невозможно», поскольку в основе русской культуры лежат «подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность».
«Политика "отмены России" сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистска. Правда в том, что с этой пресловутой "отменой", как и с антироссийскими так называемыми санкциями у авторов этих идей, что называется, с самого начала не заладилось», — добавил президент РФ.
В подтверждение своих слов он напомнил о Международном музыкальном конкурсе Чайковского. Путин отметил, что его аудитория превысила 50 миллионов человек, больше половины из которых являются жителями Европы, что свидетельствуют об огромном интересе к нему в ЕС.