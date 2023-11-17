Гергиев прокомментировал слухи о назначении главой Большого театра

Народный артист СССР, дирижер Валерий Гергиев, комментируя новость о его возможном назначении главой двух театров — Большого и Мариинского, — заявил, что не искал способов работать ещё больше. RT на русском
«Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше. Поживем-увидим», — заявил Гергиев в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что предпочитает работать в своей родной стране, и ранее уже высказывался на эту тему. Нельзя упрекать команду Мариинского театра в том, что они «сидят на одном месте» и не стремятся двигаться вперед, заключил дирижер. Ura.Ru
15 ноября «Известия» со ссылкой на три собственных источника заявили, что Гергиев возглавит Большой театр. Отмечалось, что он будет совмещать работу в Большом и Мариинском театрах. Официально о назначении пока не объявлялось. Газета.Ru