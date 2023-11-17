Гергиев прокомментировал слухи о назначении главой Большого театра

Народный артист СССР, дирижер Валерий Гергиев , комментируя новость о его возможном назначении главой двух театров — Большого и Мариинского, — заявил, что не искал способов работать ещё больше. RT на русском

«Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше. Поживем-увидим», — заявил Гергиев в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что предпочитает работать в своей родной стране, и ранее уже высказывался на эту тему. Нельзя упрекать команду Мариинского театра в том, что они «сидят на одном месте» и не стремятся двигаться вперед, заключил дирижер. Ura.Ru