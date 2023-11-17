В Большом театре отказались комментировать новости об уходе гендиректора Урина

В Большом театре отказались комментировать новости о том, что гендиректор ГАБТа Владимир Урин написал заявление на увольнение по собственному желанию.

В Большом театре отказались комментировать новости об уходе Урина
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«Мы не комментируем неофициальную информацию», — заявили РИА Новости в пресс-службе театра.

По данным источника Forbes, генеральный директор Большого театра России Владимир Урин уходит с поста по собственному желанию.

Народный артист СССР, дирижёр Валерий Гергиев, комментируя новость о его возможном назначении главой двух театров — Большого и Мариинского, — заявил, что не искал способов работать ещё больше.