В Большом театре отказались комментировать новости об уходе Урина

В Большом театре отказались комментировать новости о том, что гендиректор ГАБТа Владимир Урин написал заявление на увольнение по собственному желанию.

«Мы не комментируем неофициальную информацию», — заявили РИА Новости в пресс-службе театра.

По данным источника Forbes, генеральный директор Большого театра России Владимир Урин уходит с поста по собственному желанию.