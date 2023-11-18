МЧС РФ: колонна из 170 эвакуированных из Газы россиян направляется в Каир

Сто семьдесят россиян пересекли границу между сектором Газа и Египтом через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщили в МЧС.

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«Организованная колонна движется в сторону Каира, где людей ожидают сотрудники оперативного штаба», - сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне через КПП «Рафах» прошли 200 граждан России и членов их семей. На данный момент это самая многочисленная группа наших соотечественников, которых удалось эвакуировать из зоны палестино-израильского конфликта.