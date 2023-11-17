В Сургуте родители жалуются на педагога из-за пошлых танцев

В Сургуте родители молодых фигуристов из «Ледового дворца спорта» (ЛДС) требуют руководство спорткомплекса сменить педагога хореографии за обучение детей пошлым танцам. Об этом URA.RU сообщил один из родителей на условиях анонимности.

В Сургуте родители пожаловались на педагога из-за пошлых танцев
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«Мы с родителями считаем, что детям преподают неподобающие танцы на уроках хореографии. Я говорю про тверк. Мы не можем понять, как не совсем пристойные движения одним местом помогут нашим детям на льду. Мальчики постарше и вовсе отказываются выполнять эти движения. Доходит до скандалов», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в городскую администрацию. Там не отрицают, что родители жаловались, но при этом уверяют, что тверк в ЛДС не преподают. Занятия проходят по специальной программе, утвержденной приказом Министерства спорта РФ.

«В данной программе представлен материал для учебно-тренировочных занятий, в том числе по хореографической подготовке, в ходе которой применяются элементы разных направлений и танцевальных стилей, позволяющие улучшить координацию движений, что является неотъемлемой частью в подготовке спортсменов по виду спорта „фигурное катание на коньках“. Занятия танцем в стиле „тверк“ в учреждении не проводятся», — сообщили в мэрии.

Между тем журналисту URA.RU информацию о проведении занятий, куда входит, в том числе и тверк, подтвердили родители, которые не против появления таких танцевальных элементов в программе.