СМИ сообщили об увольнении директора Большого театра

Директор Большого театра Владимир Урин по собственному желанию решил уволиться, написал заявление на имя премьер-министра Михаила Мишустина . Главой Большого театра будет назначен дирижер, художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев , передает издание Forbes .

«Решение о назначении Гергиева принял лично Путин . Для президента он - этакий Михалков от театра», - написала Собчак в своем Telegram-канале .

Возможное назначение Гергиева в театральном мире оценили восторженно. Например, Цискаридзе назвал изменения «счастьем» для Большого. К началу 2024 года может быть создана объединенная дирекция Большого и Мариинского театров.