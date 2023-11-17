Уехавшая в Израиль Шихман* избавилась от всего имущества в России

Уехавшая в Израиль ведущая Ирина Шихман* (признана в России иностранным агентом) распродала все свое имущество в России. Как сообщает Telegram-канал Mash, она продала свой Mercedes-Benz GLA 2021 года выпуска за 4 млн рублей.

По информации канала, до этого журналистка также продала недвижимость в Москве. За двухкомнатную квартиру на Палехской улице она выручила 9 млн рублей.

Напомним, что Шихман* наиболее известна как автор YouTube-канала «А поговорить?». Как сообщали СМИ, после начала специальной военной операции на Украине журналистка переехала из Москвы в Тель-Авив. Минюст добавил ее в список иностранных агентов в ноябре 2022 года — в обосновании было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.