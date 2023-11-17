Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля, следует из проекта расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. ТАСС

Уточняется, что проведение экзамена разделено на три периода: досрочный — с 22 марта по 12 апреля — вместе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля, основной вместе с резервными днями — с 23 мая по 1 июля, дополнительный — 4–9 сентября. RT на русском