Минпросвещения: ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 1 июля

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В Минпросвещения и Рособрнадзоре пояснили, что проведение экзамена разделено на три периода, сообщает ТАСС.

Первый — досрочный (с 22 марта по 12 апреля) — вместе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля. Второй — основной (с 23 мая по 1 июля) — вместе с резервными днями. Наконец, дополнительный — с 4 по 9 сентября.

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени.