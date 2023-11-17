Минпросвещения: ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 1 июля

Стали известны даты всех трех периодов сдачи ЕГЭ в 2024 году
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
В Минпросвещения и Рособрнадзоре пояснили, что проведение экзамена разделено на три периода, сообщает ТАСС.
Первый — досрочный (с 22 марта по 12 апреля) — вместе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля. Второй — основной (с 23 мая по 1 июля) — вместе с резервными днями. Наконец, дополнительный — с 4 по 9 сентября.
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала, что обязательный предмет семьеведение может появиться в школьной программе.