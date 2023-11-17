Стоянов порассуждал о влиянии санкций на жизнь россиян

«Иногда читаю новость: "Netflix скоро представит первую серию своего нового проекта". А она уже неделю в интернете есть в хорошем качестве, да еще и профессионально дублированная на русский язык. Смотри — не хочу. Наверное, это незаконно, "пиратство". Но нельзя сказать, что мы не можем смотреть хорошее западное кино. Мы отрезаны только от международных кинофестивалей, которые проходят в других странах», — заявил он.