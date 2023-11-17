Худрук Малого театра Соломин остаётся в реанимации в тяжелом состоянии

Худрук Малого театра Соломин остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии
Художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Соломин остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом сообщили в больнице.
«Пациент находится в реанимации, состояние тяжёлое», — приводит РИА Новости заявление.
Юрий Соломин был госпитализирован 6 ноября, а 12-го сообщалось, что его состояние улучшилось.
Кроме того, врачи оценили состояние госпитализированного режиссёра Александра Митты как тяжёлое.
По словам медиков, с момента поступления в клинику его самочувствие не улучшилось.