Худрук Малого театра Соломин остаётся в реанимации в тяжелом состоянии

Художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Соломин остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом сообщили в больнице.

«Пациент находится в реанимации, состояние тяжёлое», — приводит РИА Новости заявление.

Юрий Соломин был госпитализирован 6 ноября, а 12-го сообщалось, что его состояние улучшилось.

Кроме того, врачи оценили состояние госпитализированного режиссёра Александра Митты как тяжёлое.