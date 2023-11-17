Как без очереди получить билет на «Щелкунчика» в Большой театр: возможно ли

Женщине в Москве удалось получить три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре (ГАБТ), пока тысячи москвичей вынуждены ждать у ГАБТ многими часами или покупать их у перекупщиков втридорога. Как без очереди получить заветный билет, что сделала женщина?

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Как получить билет в Большой театр без очереди

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Жительница Пензы Светлана Сулейманова без очередей у Большого театра получила три билета на «Щелкунчика» в качестве приза, сообщает РИА Новости. Она стала миллионным посетителем международной выставки-форума «Россия».

«Итак, друзья, Светлана Павловна Сулейманова стала миллионным посетителем выставки «Россия». Мы вручаем ей сертификат от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“, от Банка России, павильона „Умные финансы“ и Министерства культуры России. По нему вы получите три билета на спектакль — балет „Щелкунчик“ в Большом театре», — объявили организаторы.

Кроме того, партнеры оплатят проживание посетительницы при приезде в Москву для посещения спектакля. По словам замминистра культуры России, «даты [посещения спектакля с победительницей] согласуем».

«Вот такой подарок мне сделала моя семья на день рождения — поездку в Москву. А тут еще такое счастье!» — поделилась эмоциями Сулейманова.

Банк России также подарил женщине индивидуальную экскурсию в историческое здание ЦБ — в музей «Золотая кладовая».

Какие очереди за билетами на «Щелкунчика»

Продажи билетов на новогодний балет стартовали 4 ноября, а желающие их приобрести, — как реальные театралы, так и перекупщики, — выстроились в очередь у Большого театра еще днем 3 ноября. К началу продаж образовалось две очереди: одна вела непосредственно к кассам, куда можно было пропасть только со специальным браслетом, а вторая — за заветными браслетами. Находчивые люди начали продавать не только свои места, в очередях, но и браслеты. Технически билеты на спектакль можно было и купить онлайн, но сайт «Большого» не справлялся с нагрузкой. Продажа происходит в формате «один человек с паспортом — один билет». Такие меры ГАБТ связывает с борьбой с мошенниками и перекупщиками.

О давке, потасовках и других эксцессах в очереди стало известно почти сразу. В ГАБТ поначалу заявили, что ничего не слышали об этом, и билеты продаются в нормальном режиме. В частности, генеральный директор Большого театра Владимир Урин отмахнулся от вопроса журналиста «Известий» о проблемах с продажей билетов и не стал отвечать.

Билеты от перекупщиков вскоре появились на крупной площадке объявлений, однако спустя время администрация ресурса удалила их.

9 ноября Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что генеральному директору ГАБТ Владимиру Урину было направлено обращение по поводу ситуации с билетами на «Щелкунчика».

Сам Урин заявлял, что количество показов балета «Щелкунчик» в Большом театре ограничено, так как актеры не смогут сыграть его большее число раз. По его словам, в новогодние каникулы театр покажет эту постановку 22 раза. При этом Урин подчеркнул, что ни один спектакль балета не ставят в Большом театре так же часто, как «Щелкунчика».

«Ни одно из названий балетов Большого театра не играется в таком количестве. Почему нельзя увеличить количество спектаклей? Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты», — объяснил гендиректор театра.

Что известно об увольнении Урина и назначении Гергиева

16 ноября стало известно, что место Урина в Большом театре займет художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Информация официально не подтверждена.

«На этом посту Гергиев заменит Владимира Урина, который является генеральный директором театра с 2013 года. Урин покинет пост по собственному желанию», — отмечается в публикации.