Петербургский синоптик сообщил о приходе самого опасного времени, особенно для детей

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал об опасной погоде в Петербурге. Он отметил, что в настоящее время на водоемах появляется непрочный лед.

Синоптик сообщил о приходе самого опасного времени в Петербурге
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«Сейчас самое опасное время, лед появляется, не всегда понятно какой он, насколько прочный, поэтому главное предупредить выход на лед этих небольших водоемов, особенно детей», – написал Колесов.

Он добавил, что в центре Северной столицы температура опустилась до –4 градусов. Это ниже нормы почти на 3 градуса. В следующие дни будет еще холоднее. Накануне синоптик рассказал, что в ноябре петербуржцы видели солнце всего 42 минуты, пишет «Петроград». Напомним, что петербуржцы сидят почти без солнца уже 11 дней.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что как долго в Северной столице продержится зимняя погода.