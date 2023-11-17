Синоптик сообщил о приходе самого опасного времени в Петербурге

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал об опасной погоде в Петербурге . Он отметил, что в настоящее время на водоемах появляется непрочный лед.

«Сейчас самое опасное время, лед появляется, не всегда понятно какой он, насколько прочный, поэтому главное предупредить выход на лед этих небольших водоемов, особенно детей», – написал Колесов.

Он добавил, что в центре Северной столицы температура опустилась до –4 градусов. Это ниже нормы почти на 3 градуса. В следующие дни будет еще холоднее. Накануне синоптик рассказал, что в ноябре петербуржцы видели солнце всего 42 минуты, пишет «Петроград». Напомним, что петербуржцы сидят почти без солнца уже 11 дней.