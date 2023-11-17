В России ожидается увеличение досрочной пенсии до 19,6 тысячи рублей

В предстоящем году власти РФ увеличат размер досрочной пенсии до 19,6 тысячи рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект бюджета Соцфонда.

Подчеркивается, что на октябрь 2023 года средняя сумма досрочной пенсии безработным гражданам составила 18 539 рублей. В 2024-м она повысится на 1 тысячу рублей — до 19 596 рублей.

В 2025 году размер возрастет до 20,6 тысячи рублей, в 2026-м — до 21,6 тысячи в 2026 году, указано в документе.

За три года средняя сумма досрочной пенсии повысится на 17 процентов.

Ранее стало известно, что первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести надбавку к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, которые в течение жизни имели на иждивении троих и более детей. По данным RT, свое предложение она адресовала вице-премьеру России Татьяне Голиковой.