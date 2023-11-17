В России ожидается увеличение досрочной пенсии до 19,6 тысячи рублей

В предстоящем году власти РФ увеличат размер досрочной пенсии до 19,6 тысячи рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект бюджета Соцфонда.

В России ожидается увеличение досрочной пенсии до 19,6 тысячи рублей
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Подчеркивается, что на октябрь 2023 года средняя сумма досрочной пенсии безработным гражданам составила 18 539 рублей. В 2024-м она повысится на 1 тысячу рублей — до 19 596 рублей.

В 2025 году размер возрастет до 20,6 тысячи рублей, в 2026-м — до 21,6 тысячи в 2026 году, указано в документе.

За три года средняя сумма досрочной пенсии повысится на 17 процентов.

Ранее стало известно, что первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести надбавку к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, которые в течение жизни имели на иждивении троих и более детей. По данным RT, свое предложение она адресовала вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

С помощью новой меры соцподдержки депутат рассчитывает решить демографические проблемы. Лантратова напомнила, что на данный момент законодательство РФ гарантирует лицам, достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I группы, двойной размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

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