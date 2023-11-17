Эвакуированный из сектора Газа россиянин потерял семью из-за обстрелов

Эвакуированный из сектора Газа россиянин потерял почти всю семью из-за обстрелов Израиля, сообщает РИА Новости. Мужчина рассказал агентству, что в его дом попал снаряд. В результате удара 12 его родственников погибли.

В результате атаки Израиля большая часть моих родных погибла. В один день упала на дом ракета, и все умерли. Они атакуют по мирным жителям. Им всё равно, кого бить, — поделился россиянин по имени Элдера Раед.

Ранее стало известно, что спецборт МЧС РФ доставил в Москву третью группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа. Россиян в полете сопровождали медики и психологи. Почти 100 человек из числа эвакуированных из сектора Газа уже находятся в пунктах временного размещения в Подмосковье, среди них 39 детей.

До этого посол РФ в Израиле Анатолий Викторов выражал обеспокоенность тем, что эвакуация граждан из сектора Газа находится под угрозой из-за возможного обострения ситуации в регионе, но пока что люди с помощью спасателей успешно покидают охваченный войной анклав.