Более половины россиян выступили за продление новогодних выходных

Более половины граждан России, 60 процентов, поддержали введение десятидневных новогодних каникул. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

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По данным издания, шесть из десяти опрошенных заявили, что поддерживают длинные каникулы, так как они дают возможность отдохнуть от работы и провести время с семьей. Об этой проблеме больше высказываются женщины: 66 процентов против 55 процентов соответственно.

Чаще всего за длинные нерабочие дни выступали молодые люди до 34 лет — 69 процентов. Против десятидневных каникул выступили 15 процентов респондентов.