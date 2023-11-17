Юрист рассказала о последствиях публикации чужих фотографий в блоге

Публикация в блоге чужих фотографий без согласия автора и указания его имени может грозить компенсацией до пяти миллионов рублей. Об этом рассказала директор Академии современной юриспруденции, член Ассоциации юристов России Елена Гринь, пишет РИА Новости.

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«Публикуя чужую фотографию в своих социальных сетях, необходимо помнить о важных правилах. Следует помнить, что у каждой фотографии имеется автор», — отметила эксперт.

По словам юриста, даже если фото было найдено блогером в Интернете, а сведения об авторе отсутствуют, это не является основанием пренебрегать согласием. Однако у этого правила есть исключение — если использование кадра не связано с извлечением прибыли при публикации достаточно соблюдать правила репоста, уточнила Гринь.

По ее словам, правила закреплены в судебной практике: нужно указывать источник, с которого данное изображение было заимствовано, и автора фотографии. Указанные сведения можно разместить в конце поста или на самом кадре.

«Если публикация размещается в личных или образовательных целях, свободное использование допускается. Такое использование невозможно в случае использования чужого изображения в рекламе или иных коммерческих целях», — предупредила Гринь.

Также юрист подчеркнула, что особую роль следует уделять объему цитирования. В частности, допустимым объемом цитирования будет считаться размещение 3-4 чужих фото в карусели из 10 фото.

В августе председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, что штраф за публикацию кадров атак по России может составить до 300 тысяч рублей. Так, минимальная сумма, которую, возможно, придется платить россиянам, составит 30 тысяч рублей — эту сумму могут взыскивать с физлиц. Если кадры выложил госслужащий, штраф может составить 100 тысяч.