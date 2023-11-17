Иностранцы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ

Более двух десятков заявок на получение упрощенного вида на жительства в России, которые еще называют «золотыми визами», поступили российским властям от иностранных инвесторов. Об этом сообщил замглавы Министерства экономического развития Дмитрий Вольвач.

«Минэкономразвития зафиксировало более 20 заявок на получение упрощенного вида на жительства (ВНЖ) в России от иностранных инвесторов… Ведомство рассмотрело большинство заявлений и направило положительные заключения в МВД. Процедура оформления занимает около четырех месяцев» —рассказал в беседе с «Известиями» чиновник.

Он уточнил, что обращения поступили от граждан Китая, США, Германии, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и других стран. Отдельно Вольвач отметил, что подавшие заявки инвесторы готовы вложить в российскую экономику минимум 1,2 млрд рублей.

Ранее некоторые российские эксперты высказывали мнение, что практика «золотых виз» позволит иностранцам оформлять приглашения на въезд в Россию для своих родственников, въезжать на территорию РФ без визы. Кроме того, это позволит иностранцам иметь доступ к бесплатной медицине, образованию и программам социальной поддержки наравне с россиянами.

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