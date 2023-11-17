Иностранцы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ

Более двух десятков заявок на получение упрощенного вида на жительства в России, которые еще называют «золотыми визами», поступили российским властям от иностранных инвесторов. Об этом сообщил замглавы Министерства экономического развития Дмитрий Вольвач.

Иностранцы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ
© РИА Новости

«Минэкономразвития зафиксировало более 20 заявок на получение упрощенного вида на жительства (ВНЖ) в России от иностранных инвесторов… Ведомство рассмотрело большинство заявлений и направило положительные заключения в МВД. Процедура оформления занимает около четырех месяцев» —рассказал в беседе с «Известиями» чиновник.

Он уточнил, что обращения поступили от граждан Китая, США, Германии, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и других стран. Отдельно Вольвач отметил, что подавшие заявки инвесторы готовы вложить в российскую экономику минимум 1,2 млрд рублей.

Ранее некоторые российские эксперты высказывали мнение, что практика «золотых виз» позволит иностранцам оформлять приглашения на въезд в Россию для своих родственников, въезжать на территорию РФ без визы. Кроме того, это позволит иностранцам иметь доступ к бесплатной медицине, образованию и программам социальной поддержки наравне с россиянами.

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