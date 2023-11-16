Цискаридзе указал на плюсы для российского балета от изоляции Запада

Цискаридзе рассказал о проблемах российского балета

Известный артист балета Николай Цискаридзе заявил, что на Западе отношение к российским труппам испортилось много лет назад. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Я говорил об этом уже лет 15. Отношение к нам все ухудшалось и ухудшалось», — отметил Цискаридзе.

По его словам, руководители театров желали получить как можно больше денежных средств и посылали артистов в западные страны в любое время, даже когда те были номинально в отпуске.

Цискаридзе уточнил, что в 1990-е годы выступления россиян собирали полные залы, но после того, как в Европу стали ездить десятки трупп, на любых условиях, отношение ухудшилось, продажи билетов упали.

Ситуация, которая сложилась в последние годы, изоляция и недопуск на европейские площадки дали театру шанс возродиться, снова поднять уровень театрального искусства, заметил артист балета.

«Я надеюсь, что мы возьмемся за ум и перейдем в нормальное состояние», — предположил Цискаридзе.