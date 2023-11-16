Все системы ЕГЭ планируют перевести на российское ПО

Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что ведомство собирается перевести все системы ЕГЭ на российское программное обеспечение (ПО) к 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Круглинский также добавил, что новое отечественное ПО планируют опробовать в некоторых регионах России уже в 2024 году. При этом замглавы ведомства признал, что поставленная задача является «большой и сложной» работой. «Работа эта большая, сложная и объемная. Планируем ее завершить в 2026 году, но уже в 2024 году в нескольких субъектах мы апробируем новое программное обеспечение, которое используется в пунктах проведения экзаменов», — заявил он.