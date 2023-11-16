Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Согласно сообщению МЧС, самолет Ил-76 доставит в Россию 120 граждан РФ и членов их семей.

До этого в МЧС России заявили, что в четверг пункт пропуска «Рафах» пересекли 12 граждан РФ и членов их семей.

До этого третья группа российских граждан численностью в 40 человек выехала из сектора Газа. При этом в ночь на 15 ноября вторая группа эвакуированных из палестинского анклава россиян численностью в 98 человек прибыла в Москву.

Вечером 13 ноября в столичном аэропорту Домодедово приземлился самолет с первой группой российских граждан, покинувших сектор Газа. Воздушное судно прибыло в Москву в 21:14, при этом на его борту находились около 70 человек.