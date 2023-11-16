Милош Бикович: Россия стоит у истоков актерского мастерства

Известный сербский актер Милош Бикович рассказал в интервью телеканалу «Звезда», что не понимает смысл тренда на отмену русской культуры на Западе. Видео опубликовано в Telegram-канале издания.

Милош Бикович высказался об отмене русской культуры
© РИА Новости

По его мнению, культура - это мостик, связывающий народы. Если его сжечь, будет утрачена надежда на диалог.

«А диалог — это общение, в котором мы должны хоть как-то дойти до некоего общего понимания, что такое реальность», — подчеркнул Бикович.

Кроме того, заметил он, Россия стоит у истоков современного актерского мастерства. Он добавил, что в институте их обучали российской и английской школам, так как современная актерская игра составляет микс этих двух направлений.

В активе уроженца Белграда Биковича участие в таких российских кинопроектах, как «Вызов», «Балканский рубеж», «Отель Элеон», «Холоп».

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