Милош Бикович высказался об отмене русской культуры

Милош Бикович: Россия стоит у истоков актерского мастерства
Известный сербский актер Милош Бикович рассказал в интервью телеканалу «Звезда», что не понимает смысл тренда на отмену русской культуры на Западе. Видео опубликовано в Telegram-канале издания.
По его мнению, культура - это мостик, связывающий народы. Если его сжечь, будет утрачена надежда на диалог.
«А диалог — это общение, в котором мы должны хоть как-то дойти до некоего общего понимания, что такое реальность», — подчеркнул Бикович.
Кроме того, заметил он, Россия стоит у истоков современного актерского мастерства. Он добавил, что в институте их обучали российской и английской школам, так как современная актерская игра составляет микс этих двух направлений.
В активе уроженца Белграда Биковича участие в таких российских кинопроектах, как «Вызов», «Балканский рубеж», «Отель Элеон», «Холоп».