Волочкова назвала лучшего претендента на роль руководителя Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова заявила о том, что Большим театром должен руководить творческий человек, назвав лучшим претендентом на эту должность артиста балета и педагога Николая Цискаридзе. Об этом пишет Daily Storm.

Ранее в Москве после возник ажиотаж из-за билетов на балет «Щелкунчик». За ними выстроились длинные очереди, на которые обратили внимание и зарубежные СМИ. Зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин раскритиковал руководство Большого театра за то, что из-за проблем с покупкой билетов онлайн «в самый центр Москвы возвращаются девяностые: гигантские очереди, давка и перекупщики».

На фоне этого в СМИ появилась информация, что гендиректор Большого Владимир Урин намеревается покинуть этот пост по собственному желанию. Его преемником был назван Валерий Гергиев, дирижер, худрук и генеральный директор Мариинского театра.

Волочкова выразила уверенность, что руководить театром должен творческий человек.

«На мой взгляд, самым подходящим руководителем мог бы быть Коля Цискаридзе. И артист, и педагог, он прошел школу этого театра. Человек талантливый, любящий балет, преданный искусству», — заявила балерина.

Она также подчеркнула, что в настоящее время в Большом театре «полный [ужас] и беспредел от безнаказанности».