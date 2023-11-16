Мединский ответил на критику нового учебника истории «рассерженными патриотами»

Критики нового учебника истории недовольны не его содержанием, а подходом к подаче материала, который не согласуется с их собственным представлением. Об этом Владимир Мединский в ответе на запрос РБК.

Новые учебники всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов стали поступать в российские школы перед началом учебного года.

«Для либералов-релокантов недостаточно поругали Ленина-Сталина, недостаточно похвалили Горбачева и Гайдара и т.п. А для "рассерженных патриотов", наоборот, недостаточно отругали Горбачева и Ельцина, мало похвалили Сталина», — пояснил Мединский недовольство некоторых из прочитавших учебник россиян.

Высказывания, согласно которым новый учебник — это не история, а пропаганда, несостоятельны, продолжил помощник президента России. Даже такие важные памятники истории, как «Повесть временных лет» или «История государства Российского» были составлены с учетом политических интересов тогдашних правителей, отметил Мединский.

«Отрицать наличие во все времена государственной исторической политики просто не умно», — резюмировал он.