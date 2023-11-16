Молдавская церковь подтвердила свой статус в качестве части Русской православной церкви

Молдавская православная церковь подтвердила свой действующий статус в качестве самоуправляемой части Русской православной церкви на фоне процесса перехода некоторых священников в состав румынской церкви. Об этом заявил журналистам официальный представитель Митрополии Молдовы епископ Иоан Мошнегуцу по итогам совещания митрополита Владимира с настоятелями церквей и монастырей.

"Сегодня мы опровергаем эту ошибочную позицию, распространившуюся в СМИ. На заседании было принято решение, согласно которому Молдавская православная церковь сохраняет свой актуальный статус. <...> Клир и народ остаются верны Молдавской православной церкви и митрополиту Владимиру. Дискуссии о присоединении Молдавской православной церкви к румынской патриархии подниматься не будут", - сказал Мошнегуцу.