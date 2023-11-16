Что написано на «Квадрате» Малевича: «Рамблер» запустил квиз об искусстве с призами

В Москве продолжает свою работу выставка-форум «Россия». В ее рамках все 89 регионов, федеральные ведомства и министерства, корпорации и общественные организации продемонстрируют главные достижения страны. А одним из них является искусство. Оно, несомненно, имеет очень долгую историю, многогранно и признано во всем мире.

Художники, композиторы, писатели — они оставили богатое наследие, которое следует знать и помнить. Хотите проверить свои знания? Такая возможность у вас есть: в честь выставки-форума «Россия» «Рамблер» запускает целый квизовый турнир, который посвящен российскому искусству.