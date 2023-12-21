Новогодние праздники-2024: урежут ли россиянам каникулы

Новогодние каникулы, захватывающие конец 2023-го и начало 2024 года, продлятся в России десять дней. Недавние опросы показали, что больше половины россиян поддерживают длинные новогодние каникулы, при этом депутаты ранее предлагали сократить отдых в Новый год в пользу майских праздников.

Даты каникул

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Каникулы начнутся в субботу, 30 декабря 2023 года, и продлятся по понедельник, 8 января 2024 года, включительно. Всего десять дней. Таким образом, первым рабочим днем нового года будет вторник, 9 января.

Перенос праздников

Когда праздничные даты выпадают на выходные, которые в любом случае были бы нерабочими, у россиян появляются дополнительные дни отдыха. Так произошло и с предстоящими новогодними каникулами.

Праздничный день 6 января выпал на субботу, благодаря чему нерабочей решили сделать пятницу, 10 мая 2024 года. А выпавшее на воскресенье 7 января позволило сделать нерабочим вторник, 31 декабря 2024-го.

Худшее время для отпуска

Консультант по трудовому праву Илья Данцкер ранее News.ru, что отпуск в месяцы с большим количеством праздничных дней наименее выгоден с финансовой точки зрения. Самыми нежелательными для отпуска месяцами он назвал январь, февраль и май.

В январе 2024-го, к примеру, будет всего 17 рабочих дней. Эксперт подчеркнул, что цена рабочего дня в каждом месяце разная, ведь она зависит от количества таких дней.

«Беря отпуск в январе, работник теряет оплату своих дорогих рабочих дней и взамен приобретает оплату календарных дней отпуска», - отмечал эксперт.

Длинные каникулы - сохранять или отменять?

Недавний опрос, проведенный сервисом SuperJob, показал, что шесть из десяти россиян поддерживают идею закрепить в законодательстве десятидневные новогодние каникулы, рассказало РБК. 60 процентов респондентов заявили, что одобряют такие длинные праздники из-за дополнительной возможности побыть с семьей. Женщины чаще мужчин одобряли длинные каникулы (66 против 55 процентов). А чаще всего за десятидневный новогодний отдых выступали россияне до 34 лет (69 процентов).

При этом весной в Госдуму внесли законопроект, предлагающий сократить новогодние каникулы в пользу майских праздников. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Они заявили, что сейчас отдых на майские организован неудобно: между их первой и второй частями обычно есть несколько рабочих дней, сотрудники неэффективно работают в этот промежуток между поездками на дачу.

По задумке депутатов, чтобы продлить майские праздники, новогодние каникулы нужно будет сократить до четырех дней - с 1 по 3 января, а затем 7 января, на православное Рождество.

«Лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами», - отмечал депутат Владислав Даванков.